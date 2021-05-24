شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران الناقل الرسمي لاجتماعات اللجنة الأولمبية الأفريقية «الأنوكا» بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مصر للطيران عن رعايتها لفعاليات الجلسة التاسعة عشر للجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأوليمبية الأفريقية (الأنوكا) المنعقدة بالقاهرة والتي تنظمها اللجنة الأوليمبية المصرية على مدار يومي 24 و25 مايو الجاري، وذلك في إطار إهتمام مصر للطيران بتوفير جميع سبل الرعاية للأحداث ذات الاهتمام الأفريقي المقامة على أرض مصر ولتشجيعها للسياحة وجذب السائحين.

تأتي مشاركة «مصر للطيران» بدور الناقل الرسمي لهذا الحدث انطلاقًا من الدور الريادي الذي تلعبه الشركة في قارة أفريقيا والتي تصل فيها شبكة خطوطها إلى ما يقارب 20 نقطة بأنحاء القارة بالإضافة إلى 15 وجهة عن طريق المشاركة بالرمز مع شركاء مصر للطيران.

وحرصت مصر للطيران من خلال مشاركتها على تقديم أسعارًا خاصة للمشاركين في الفعاليات بالإضافة إلى الخدمات المميزة التي توفرها على جميع رحلاتها مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وكذا توفير كافة التسهيلات اللازمة لضيوف الجمعية.