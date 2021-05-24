شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تكثف جهودها لتثبيت «وقف إطلاق النار» فى غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس الفلسطينى محمود عباس، الأثنين، بمقر الرئاسة الفلسطينية، سامح شكرى، وزير الخارجية، الذى يزور رام الله فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة دعم الأشقاء فى فلسطين، والاستمرار فى الجهود الحالية لتثبيت وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، والبناء عليه من أجل تحقيق التهدئة الشاملة والمستدامة، فضلًا عن التشاور مع القيادة الفلسطينية بشأن الجهود ذات الصلة بإعادة الإعمار فى قطاع غزة، وتوفير الدعم التنموى لسائر الأراضى الفلسطينية. وأكد وزير الخارجية موقف مصر الراسخ من دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق، فيما أعرب الرئيس الفلسطينى عن شكر وتقدير فلسطين، قيادة وحكومة وشعبًا، لمبادرة الرئيس السيسى بتقديم مصر ٥٠٠ مليون دولار لعملية إعادة إعمار غزة.

فى سياق موازٍ، استقبل العاهل الأردنى الملك عبدالله بن الحسين، وزير الخارجية سامح شكرى خلال زيارته الحالية إلى عمَّان. وأعلن «شكرى» استمرار مصر فى التنسيق والتشاور مع الأشقاء فى الأردن حيال القضية الفلسطينية. وخلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأردنى أيمن الصفدى، أشار وزير الخارجية إلى الأحداث التى تعرضت لها القدس، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هويتها ومنع الاعتداءات المتكررة على المدينة. وأكد أن الإدارة الأمريكية الجديدة أقرت بجدوى وأهمية تفعيل حل الدولتين والعمل من أجل نيل الشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة.

وقال وزير الخارجية الأردنى، أيمن الصفدى، إن مصر بذلت جهودًا مكثفة وحققت إنجازًا كبيرًا فى التوصل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، مشددًا على «أنه لا حل ولا سلام عادلًا وشاملًا إلا إذا تم إنهاء الاحتلال والتوصل إلى حل الدولتين وفق المعايير الدولية».

وكشفت مصادر فلسطينية وإسرائيلية، الأثنين، أن حركة حماس تتحفظ على المطالب الإسرائيلية والدولية بإشراف السلطة الفلسطينية على إعادة إعمار قطاع غزة، لمنع حركة حماس من استغلال الأموال المخصصة لإعادة إعمار القطاع فى إنتاج الأسلحة والصواريخ. ونقلت القناة العبرية العاشرة عن المصادر قولها إن الوفد المصرى عرض على «حماس» استئناف المحادثات بشأن صفقة تبادل الأسرى، وأضافت أن «حماس» أيدت العرض واتهمت إسرائيل بعرقلة الملف، موضحة أن «حماس» أبلغت الوفد المصرى بأن محاولة ربط صفقة بإعادة إعمار القطاع قضية خاسرة.

وأشارت المصادر إلى أن «حماس» اقترحت أن يكون ملف إعادة الإعمار عبر تشكيل لجنة وطنية تضم متخصصين وشخصيات عامة وممثلين للفصائل. فيما رفضت إسرائيل مطالب «حماس» بشأن شروط وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة، مُصرة على أن تكون السلطة الفلسطينية هى المشرفة على إعادة الإعمار مع المؤسسات الدولية.