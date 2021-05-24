شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحانات التجريبية فى 5 مواد اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدى طلاب الثانوية العامة، اليوم، الامتحان التجريبى الثانى فى مواد التاريخ والفيزياء وعلم النفس والأحياء والرياضيات البحتة، وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إنه وصلته شكاوى طلابية من الامتحان التجريبى لمادة اللغة الألمانية، جار التحقق منها، وأضاف: «لا داعى للقلق، لأننا نوازن ما بين مستويات صعوبة اللغات عند التصحيح النهائى، والامتحانات التجريبية مجرد تجربة».

وأضاف أن الوزارة تجرى كل البروفات للتأكد من عدم وجود مشكلات فى الامتحان النهائى للثانوية العامة خلال شهر يوليو المقبل، لافتًا إلى أن ما حدث من مشكلات تقنية مع بعض الطلاب كان بسبب عدم اهتمامهم بالحصول على الاسم وكلمة السر أو تحديث التابلت.

وأوضح «شوقى»، فى تصريحات، الأثنين، أن نحو 25% من الطلاب لم يهتموا بالدخول على الامتحان، مستنكرًا ذلك، على اعتبار أن الامتحانات التدريبية تم وضعها لمصلحة الطلاب، وتدريبهم على شكل الأسئلة قبل الامتحان النهائى.

وكشف الوزير أن سبب مشكلة بعض الطلاب مع السيستم، والتى كانت تخص نحو 100 ألف طالب، تمثل فى أنهم لم يهتموا بالحصول على الاسم وكلمة السر أو تحديث التابلت، موضحًا أن الوزارة نشرت هذه التعليمات أكثر من مرة، دون جدوى، مناشدًا فى الوقت نفسه الطلاب ضرورة تحديث التابلت وتحميل البرامج التى أعلنت عنها الوزارة من قبل.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن هناك 2300 مدرسة ثانوية حكومية، هى التى ستُعقد بها امتحانات الثانوية العامة، وهى التى يتم فيها التأكد من ضبط الخوادم وتخطى المشكلات التى ظهرت، وذلك حتى الخميس المقبل، وطمأن أولياء الأمور بأن طريقة الامتحانات النهائية فى يوليو المقبل ستكون مختلفة عما يتم فى الامتحانات التجريبية حاليًا، وهناك بدائل تقنية وتكنولوجية مؤمنة.