شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يوجه بالتوسع فى إنشاء وتطوير الطرق والمحاور الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأثنين، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عصام جلال، مدير إدارة المياه، واللواء أشرف العربى رئيس المكتب الاستشارى للهيئة الهندسية، واللواء خالد فرحات، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للتسليح، والعميد عبد العزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

تناول الاجتماع متابعة الموقف الإنشائى والهندسى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً مشروع «دلتا مصر» للإنتاج الزراعى، والعاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من أحياء سكنية ومنشآت، وفى مقدمتها مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، التى ستمثل صرحا رياضيا متكامل الأركان والخدمات، وفق أعلى المواصفات العالمية، بما فيها من بنية تحتية كالملاعب والصالات. كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذى الخاص بتوفير أحدث المعدات الإنشائية العملاقة، المتعلقة بتنفيذ المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى، حيث تم عرض نماذج لتصميم دور العبادة والبيت الريفى النموذجى بالقرى فى إطار مبادرة حياة كريمة. ووجه الرئيس بالاستغلال الأمثل لحركة الأعمال الكثيفة الحالية على امتداد مسارات المياه من فروع النيل إلى مشروع «دلتا مصر»، ليتم إنشاء طرق ومحاور على امتداد تلك المسارات، لتكون بمثابة شرايين تنموية جديدة فى المنطقة المحيطة.

واطلع الرئيس على الدراسات الخاصة بالاستفادة من مياه الصرف الرئيسية غرب السويس، بالإضافة إلى مستجدات الاستفادة من مياه الصرف الزراعى المتوقع توفيرها من محطة معالجة المياه من مصرف بحر البقر.

وتم عرض الموقف التنفيذى لشبكة الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى وأحيائها المختلفة، ووجه الرئيس بالبدء فى التوسع التدريجى فى إنشاء وتطوير الطرق والمحاور الرئيسية امتداداً من شرق القاهرة لتشمل أحياء القاهرة الكبرى؛ لتقليص الازدحام المرورى وتخفيف الأعباء على المواطنين، وتحقيق أكبر قدر من سيولة وسرعة التنقل، وخفض التلوث وتوفير الوقود.

فى سياق آخر، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأثنين، الوزير تركى آل الشيخ، مستشار الديوان الملكى بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بحضور الوزير عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة. وأكد الرئيس عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأن الشراكة بينهما استراتيجية وبناءة، على جميع المستويات وفى مختلف المجالات.