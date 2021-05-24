شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان من تنزانيا: 7 آلاف عامل مشاركون في إنشاء سد يوليوس نيريري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الشكر إلى التحالف الذي ينفذ مشروع سد ومحطة توليد الطاقة يوليوس نيريري في تنزانيا.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، من تنزانيا «تم إنشاء 2.6 مليون متر مكعب خرسانة، بمشاركة 7 آلاف عامل»، موجهة التحية المشرفة على تنفيذ المشروع في ظل صروف صعبة.

وأكد وزير الإسكان أن القيادة السياسية الجديدة مهتمة بمشروع السد، معلقا «فرحان بأبناء مصر».

وأشار إلى أنه من المستهدف تطعيم المهندسين المشاركين في مشروع السد عبر السلطات الصحية المصرية، موضحا أن السد يتكون من 9 توربينات من المستهدف إنتاجها 2115 ميجا وات.