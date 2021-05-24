شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: ارتفاع الشفاء من «كورونا» لـ186 ألفًا و678.. و51 وفاة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 455 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 186678 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تسجيل 1145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.

وذكر «مجاهد» أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بكورونا 253835، من ضمنهم 186678 حالة تم شفاؤها، و14721 حالة وفاة.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن فرق التواصل المجتمعى قدمت التوعية الصحية لـ17 ألفًا من المواطنين والسائحين بالسويس، فى الفترة من 18 مايو الجارى حتى الآن، ضمن خطة التأمين الطبى بالمحافظة، والتى يجرى تطبيقها فى جميع المدن السياحية تباعًا، بالتزامن مع تردد المصطافين على المحافظات الساحلية خلال فصل الصيف.

وأوضح مجاهد أن خطة التأمين الطبى للسويس تشمل نشر فرق التواصل المجتمعى بالقرى السياحية، والأسواق العامة، والمقاهى، والمحال التجارية، والفنادق السياحية، وأماكن التجمعات بمدينة العين السخنة، لتقديم التوعية الصحية للمترددين على تلك الأماكن بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، أهمها ارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو فركها بالكحول، والحفاظ على التباعد الاجتماعى، كما يتم توزيع المستلزمات الوقائية (كمامات، كحول) على المواطنين.

وأضاف أنه يتم تقديم التوعية أيضًا للمواطنين والعاملين بالقطاع السياحى بأهمية تلقى لقاح كورونا، وكيفية التسجيل على الموقع الإلكترونى المخصص للحصول على اللقاح، لحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس وبما يعود بالنفع على الصحة العامة، وكذلك الإجابة عن استفسارات المواطنين فيما يخص اللقاحات.

وتابع أن الخطة تشمل أيضًا توفير 15 عيادة متنقلة تضم مختلف التخصصات الطبية، مؤكدًا توافر أدوية لجميع التخصصات بهذه العيادات، بالإضافة إلى تقديم خدمات مبادرات رئيس الجمهورية فى مجال الصحة العامة تحت شعار «100 مليون صحة»، كما تتوافر بها الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج كورونا.

وأشار إلى توفير 13 «كشكًا طبيًا» لتقديم خدمات الإسعافات الأولية البسيطة للمترددين عليها، ويتواجد بها مقدم خدمة صحية، كما تضم أدوية مسكنات، وكريمات حروق الشمس، وأدوية الحساسية، والمستلزمات الوقائية (جوانتيات- ماسكات- كحول- مطهرات)، بالإضافة إلى أجهزة قياس (ضغط، وسكر، وقياس درجة حرارة)، وتوفير 10 سيارات إسعاف مجهزة.

وأشار إلى أنه تم توزيع الأكشاك والعيادات المتنقلة وسيارات الإسعاف على القرى السياحية، والشواطئ، ومناطق تقديم الخدمات داخل القرى السياحية، وعلى الطرق بين القرى، ومداخل مدينة العين السخنة، وأماكن التجمعات، بالإضافة إلى مواقع العمل الإنشائية الكبرى، لافتًا إلى التنسيق المستمر بين جميع الأكشاك الطبية وسيارات العيادات الطبية المتنقلة وغرفة الإسعاف والمراكز الطبية والمستشفيات القريبة، لسرعة الاستجابة للمواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية لهم.

وعالمياً، دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إلى بذل جهود دولية كبيرة لضمان تطعيم 10% من سكان كل دولة ضد فيروس «كوفيد- 19» بحلول سبتمبر المقبل.

وأضاف «غيبرييسوس»، خلال افتتاحه أعمال الاجتماع السنوى للجمعية التابعة لمنظمة الصحة، الأثنين، أن تحورات الفيروس قد تعيد العالم إلى نقطة الصفر فى مواجهة وباء كورونا، مؤكدا أن الجائحة لن تتوقف إلا لو تمت السيطرة عليها فى كل البلدان حول العالم.

وفى بريطانيا، قال علماء إن كلابا بوليسية تلقت تدريبا بالاستعانة بجوارب ارتداها مصابون بفيروس كورونا قد تُستخدم قريبا فى المطارات أو فى أماكن التجمعات للتعرف على مرضى كورونا من خلال رصد «رائحة الفيروس».