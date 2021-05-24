شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أكبر قافلة إغاثية من الأزهر إلى قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، الأثنين، أكبر قافلة إغاثية من الأزهر الشريف إلى قطاع غزة، تضامنًا مع الأشقاء فى فلسطين وقطاع غزة جرَّاء العدوان الذى تعرض له القطاع من قبل الكيان الصهيونى المحتل خلال الأيام الماضية.

وشاركت قيادات الأزهر فى إطلاق القافلة، التى جاءت بتوجيهات شيخ الأزهر لتكون أكبر قافلة إغاثية فى تاريخ الأزهر، حيث حملت 150 طنًّا من المواد الإغاثية والطبية والغذائية الضرورية إلى غزة.

وتضم القافلة مجموعة من علماء الأزهر والمختصين بإدارة القوافل بمشيخة الأزهر، يحملون رسالة تقدير ومودة من شيخ الأزهر وعلماء المشيخة وطلابه ومنتسبيه إلى فلسطين.

وتأتى هذه القافلة امتدادًا لموقف الأزهر الرافض لانتهاكات الكيان الصهيونى وتعدياته على الفلسطينيين المقيمين بحى الشيخ جراح ومنازلهم وممتلكاتهم ومحاولة تهجيرهم قسريًّا، واقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك وقمع المظاهرات الفلسطينية السلمية والاعتداء عليها بقوة السلاح، وإدانة شيخ الأزهر للصمت العالمى المخزى تجاه الإرهاب الصهيونى الغاشم وانتهاكاته فى حق الشعب الفلسطينى، وإطلاق حملة عالمية عبر صفحاته الرسمية ومنصات الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعى، بكل اللغات، لنصرة القضية الفلسطينية.