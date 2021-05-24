شكرا لقرائتكم خبر عن «أبومازن» يستقبل وزير الخارجية ويثمن دور مصر قيادة وشعبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس الفلسطينى محمود عباس، الأثنين، بمقر الرئاسة الفلسطينية، وزير الخارجية سامح شكرى، الذى يزور رام الله فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة دعم الأشقاء فى فلسطين، والاستمرار فى الجهود الحالية لتثبيت وقف إطلاق النار فى قطاع غزة والبناء عليه من أجل تحقيق التهدئة الشاملة والمستدامة، مع مواصلة المساعى اللازمة لإعادة الانخراط فى عملية السلام، باعتبارها السبيل الوحيد للتوصل لحل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار المنشودين؛ فضلًا عن التشاور مع القيادة الفلسطينية بشأن الجهود ذات الصلة بإعادة الإعمار فى قطاع غزة، وتوفير الدعم التنموى لسائر الأراضى الفلسطينية.

وأكد وزير الخارجية موقف مصر الراسخ من دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق، وأهمية العمل خلال الفترة المقبلة من أجل التحرك قُدمًا لإحياء مسار تفاوضى جاد وبنّاء يُفضى إلى الغاية المنشودة بتحقيق السلام الشامل والعادل الذى يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للمرجعيات الدولية ذات الصلة.

وأعرب الرئيس الفلسطينى عن شكر وتقدير فلسطين، قيادة وحكومة وشعبًا، لمبادرة الرئيس السيسى بتقديم مصر ٥٠٠ مليون دولار لعملية إعادة إعمار غزة، وتوفير الدعم لسائر الأراضى الفلسطينية المحتلة، وكذلك لجهود مصر وتحركاتها المكثفة خلال الفترة الماضية والتى تكللت بالنجاح فى حلحلة الأزمة والتوصل لوقف إطلاق النار بالقطاع، مشيرًا إلى أن تلك المواقف تعكس مكانة مصر على الصعيد العربى والإقليمى والدولى، وكذا دورها التاريخى المتواصل الداعم للقضية الفلسطينية والمدافع عن الحقوق العربية.

فى سياق موازٍ، استقبل العاهل الأردنى الملك عبدالله ابن الحسين، وزير الخارجية سامح شكرى خلال زيارته الحالية إلى عمَّان.

وأعرب الوزير عن تقدير مصر الكامل لدور الأردن فى حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس من منطلق الوصاية الهاشمية، مؤكدًا استمرار مصر فى التنسيق والتشاور مع الأشقاء فى الأردن حيال القضية الفلسطينية، ومشيرًا إلى أن الأولوية الحالية تنصب على تثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، وملف إعادة الإعمار؛ وذلك دون إغفال جوهر القضية الفلسطينية عبر ضرورة العمل على توافر الإرادة السياسية اللازمة وخلق المناخ المواتى لإحياء عملية السلام، والتعويل على مختلف الجهود الدولية لتحريك الجمود الحالى، وصولًا إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يحول دون تجدد المواجهات مستقبلًا ويرسخ ركائز السلم والاستقرار فى المنطقة.

شكرى مع نظيره الأردنى أيمن الصفدى

وخلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأردنى أيمن الصفدى بالعاصمة الأردنية عمان، أشار وزير الخارجية إلى الأحداث التى تعرضت لها مدينة القدس، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هويتها ومنع الاعتداءات المتكررة على المدينة. ولفت إلى أن ما حدث فى حى الشيخ جراح مخالف للقانون الدولى، وأن تلك الممارسات أدت إلى التصعيد واللجوء إلى الأعمال العسكرية بين إسرائيل وحماس.

وأضاف أنه لا غنى عن التعاون بين مصر والأردن فى الاتصال بالقضية الفلسطينية، والعمل من خلال العلاقات الإقليمية والدولية مع شركائنا، خاصة الولايات المتحدة لإيجاد آفاق للحل الدائم والعادل للقضية الفلسطينية، وما دون ذلك فسوف تتكرر أعمال العنف والمأساة ومعاناة الشعب الفلسطينى.

وأكد «شكرى» أن الإدارة الأمريكية الجديدة أقرت بجدوى وأهمية تفعيل حل الدولتين، والعمل من أجل نيل الشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة، مضيفا أن هناك توافقًا بين الرؤى المصرية والأردنية إزاء القضية الفلسطينية للعمل على التوصل إلى حل عادل شامل للصراع (الفلسطينى الإسرائيلى).

وشدد على «أنه لا يمكن أن تستمر هذه الدائرة المفرغة من التدمير والتهدئة، فهذا أمر يصيب الشعب الفلسطينى بالإحباط، وعدم وجود آفاق للحل النهائى تيعلنا فى دائرة مغلقة من التوتر والصراع».

وتابع وزير الخارجية: «إن قضية القدس تحتل مركزًا مهمًا فى العالم العربى والإسلامى، واستمرار الحفاظ على هوية القدس المحتلة والحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالوصاية الهاشمية أمر مقر من خلال الاتفاقيات الدولية، كما أن هناك توافقا دوليا على استمرار هذه الوصاية وما تتطلبه من مسؤولية».

وأكد وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى أن مصر بذلت جهودا مكثفة وحققت إنجازا كبيرا فى التوصل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، مشددا على أن دور مصر كان وسيبقى دورًا رئيسيًا فى جهودنا من أجل إنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل الذى يلبى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.

وشدد على أن قضية الشيخ جراح يجب التعامل معها من منطلق أنه لا حق ولا شرعية لأى قرار إسرائيلى بتهجير أهاليه من بيوتهم، الأمر الذى يعد جريمة حرب لا يمكن أن يسمح بها المجتمع الدولى. وووجه «الصفدى» بأن القضية الأخرى هى الانتهاكات بالمسجد الأقصى، والتى يجب أن تتوقف على الفور للحول دون ارتكاب المزيد من هذه الاعتداءات بشكل كامل، والحفاظ على الوضع التاريخى والقانونى القائم فى المقدسات، والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لهذه المقدسات.

وأضاف: «أنه لا حل ولا سلام عادلا وشاملا إلا إذا تم إنهاء الاحتلال والتوصل إلى حل الدولتين وفق المعايير الدولية، ووفق قرارات الشرعية الدولية، ووفق مبادرة السلام العربية».

واعتبر «الصفدى»، القدس المحتلة عاصمة لدولة فلسطين، وأن السيادة على القدس فلسطينية، والوصاية على المقدسات الفلسطينية والمسيحية هاشمية، وحماية القدس هى مسؤولية فلسطينية أردنية مصرية عربية إقليمية دولية إسلامية، لأن أهمية القدس ورمزيتها معروفة للجميع، وبالتالى حماية القدس مسؤولية دولية، والمساس بالقدس ومقدساتها هو أسرع الطرق لتفجير الصراع واستفزاز مشاعر مليارى مسلم ومسيحى بالمنطقة كلها.