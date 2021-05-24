شكرا لقرائتكم خبر عن تموين المنوفية تضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص.. والتحفظ على 563 شكارة دقيق مدعم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم تحرير (169) محضر تمويني خلال حملة مكبرة شنتها مديرية التموين على الأسواق والمخابز والمحلات العامة والتجارية ومنافذ البيع بنطاق المحافظة وذلك لضبط وإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف وكيل وزارة التموين أن القضايا التي تم ضبطها تنوعت ما بين (92) محضر مخالفات مخابز و(77) محضر أسواق، مشيرا إلى تحرير محضرين جنح بناحية شبين الكوم أحدهما ضد صاحب مخزن مواد غذائية لإدارة النشاط بدون ترخيص وحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر وضبط ما يزيد عن 3 طن مواد غذائية بدون مستندات دالة على مصدرها، والأخر ضد صاحب مخبز بلدي لتصرفه في حصة المخبز بهدف إعادة بيعة بالسوق السوداء، والتحفظ على 563 شكارة دقيق بلدى مدعم مخصص لإنتاج المخابز البلدى ومحظور تداوله بالأسواق، كما تم تحرير محضر جنح بناحية سدود بمنوف ضد صاحب محطة خدمة وتموين سيارات لتصرفه في حصة المحطة بهدف بيعها بالسوق السوداء وضبط 16 ألف لتر سولار، 8 آلاف لتر بنزين 92.

من جانبه شدد محافظ المنوفية على تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر، والغير صالحة للاستهلاك والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.