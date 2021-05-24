شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع مشروعات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الأثنين، اجتماعًا مع المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة المشروعات التى تقوم الهيئة بتنفيذها فى إطار تنمية هذه المنطقة الاقتصادية لتكون جاذبة للاستثمارات واجتذاب الصناعات وتوطينها.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الجهود التى تبذلها الهيئة لتجهيز المنطقة الاقتصادية لجذب الاستثمارات من الخارج والداخل واحتضان المشروعات الصناعية الكبرى، مثمنًا مشروعات تحديث البنية التحتية وتطوير الموانئ والأغراض اللوجستية، مشيرًا إلى أن ذلك يعزز قدرة هذه المنطقة الاقتصادية على منافسة المناطق المثيلة فى العالم والاستفادة من ميزة الموقع الجغرافى المميز لمصر.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة القواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتنظيم الرقابة الصحية والبيئية والفنية المتعلقة بالاستيراد والتصدير، والتى وافقت عليها الحكومة فى اجتماعها الأخير الشهر الجارى، ومن المقرر أن يتم إصدارها قريبًا. كما تم خلال الاجتماع متابعة آخر المستجدات الخاصة بإنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية والجهود المبذولة من الطرفين بهذا الشأن، بما يدعم ويعزز الأهداف الاقتصادية لكلا الجانبين.

وتم أيضًا استعراض الجهود المبذولة لتطوير ميناء العين السخنة، وأهمية تطوير المناطق العشوائية بجوار الميناء، حيث أجرى رئيس الوزراء اتصالًا بمحافظ السويس للعمل على تطوير هذه المناطق على الفور، وأكد المحافظ أنه تم بالفعل نقل بعض المحال العشوائية، وسيتم استكمال هذه الأعمال وتنسيق الموقع فى أقرب وقت.

إلى ذلك، أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن تنبيه جميع المشروعات العاملة بالمنطقة والتوكيلات والخطوط الملاحية العاملة بالموانئ التابعة إلى ضرورة سرعة قيامهم بالتسجيل فى منظومة التسجيل المسبق للشحنات، والتى أطلقتها وزارة المالية، والتى بدأت مرحلة تشغيلها تجريبيًا فى أبريل الماضى، على أن تدخل المنظومة حيز التشغيل الإلزامى فى يوليو المقبل.

يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركى وإدارة مخاطر وأمن البضائع الواردة من الخارج، من خلال تفعيل منظومة التسجيل المسبق قبل الشحن عند الاستيراد لجميع السلع والبضائع، والتى تعتبر من أفضل الأنظمة العالمية لإدارة المخاطر المسبقة وتأمين الموانئ عند استيراد البضائع للمنافذ المصرية، حيث يتم استقبال بيانات ومستندات الشحنات الجمركية إلكترونيًا وبشكل مسبق قبل شحن البضائع، ما يساعد على الاستعلام بشكل كامل عن الشحنات قبل شحنها ودخولها للبلاد وسرعة تنفيذ مهام الجهات المعنية من قبول الشحن والإفراج الجمركى عنها.

وأكد المهندس يحيى زكى مشاركة عدد من مشروعات المنطقة فى التشغيل التجريبى لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI منذ أبريل الماضى، وذلك تمهيدًا لتنفيذها رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو المقبل بجميع موانئ ومطارات الدولة.

وأضاف أن نظام التسجيل المسبق للشحنات يساعد بشكل كامل على التحول الرقمى والاستغناء عن المستندات الورقية واستخدام البيانات والمستندات إلكترونيًا، والمساعدة فى سرعة الإفراج الجمركى عن الشحنات، ومن ثم تقليل تكلفة قيمة الإفراج الجمركى عنها، حيث يساعد على بدء إجراءات التخليص الجمركى قبل وصول الشحنات، ما يقلل من تكلفة غرامات الأرضيات، إضافة للقضاء على مشكلة البضائع المجهولة وظاهرة المهمل والرواكد بالموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية.