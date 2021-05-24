شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة قاعة «فوتوسيشن» مخالفة في بنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد المهندس على عبدالستار رئيس مركز ومدينة بنها، حملة مكبرة للتصدى لحالات التعدى على الأرض الزراعية، وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص، حيث تم إزالة قاعة تصوير «فوتو سيشن» على مساحة 4 قيراط، وتم رفع الاشغالات عبارة عن أعمدة إنارة وأكشاك خشبية وحديد وخلفيات للتصوير، وذلك بالتنسيق مع الجمعية الزراعية بكفر الجزار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها.

وفى نفس السياق تابع رئيس المدينة أعمال زراعة نباتات وأشجار جديدة وري الأشجار والحدائق وزراعة نباتات جديدة تساعد في الظهور بالمظهر الجمالي الائق في العاصمة بنها، كما وجه رئيس المدينة إدارة الحدائق والمنتزهات العامة بمجلس المدينة بالمتابعة اليومية لكافة الحدائق والمنتزهات وتركيب خطوط مياه جديدة تساعد في الري واستخدام سيارات المياه لري النباتات والأشجار الموجودة بالشوارع والطرق العامة، حيث تم زراعة وتجميل شوارع وطرق ومداخل ومخارج المدينة وتطوير جميع الحدائق والمنتزهات العامة على مستوي المدينة والمركز وزراعة وتجميل جميع الطرق والشوارع الرئيسية بالعاصمة.

ازالة قاعة " فوتوسيشن " على الارض الزراعية فى بنها

ازالة قاعة " فوتوسيشن " على الارض الزراعية فى بنها

ازالة قاعة " فوتوسيشن " على الارض الزراعية فى بنها

ازالة قاعة " فوتوسيشن " على الارض الزراعية فى بنها