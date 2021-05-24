شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع مبادرة تمكين الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تعلن إدارة التدريب عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون بين محافظة كفر الشيخ، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتأهيل وتمكين الكوادر البشرية الشبابية والنسائية بالمحافظة.

تستهدف المبادرة تدريب وتأهيل ٥٠٠ مستفيد من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة وطلاب السنوات النهائية بالدبلومات الفنية بالمحافظة على مجموعة من البرامج تشمل :«إدارة المخازن- الكول سنتر- السكرتارية»، علاوة على تأهيل وتدريب عدد ٢٥ من كوادر ومعلمي التعليم الفني بالمحافظة ببرنامج تدريب مدربين tot لتقديم دورات المنحة.

وأوضح بيان المحافظ شروط المنحة، وهي أن يكون المرشح في الفئة العمرية من ١٨- ٣٥ عاما، وحاصل على دبلوم فني أو طالب بالسنة النهائية لأحد الدبلومات المتوسطة وفوق المتوسطة بالمحافظة، ومن أبناء المحافظة والمقيمين بها.

للتقديم على المنحة يرجى تعبئة النموذج التالي قبل موعد اقصاه ١٠ يونيوالمقبل، https://forms.gle/RFVStHKg3FeKsMEJ9