شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق التيار الكهربائي بـ«سكن لكل المصريين» في غرب قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، المشرف على جهاز تنمية مدينة غرب قنا، عن إطلاق التيار الكهربائى لـ720 وحدة سكنية بمبادرة رئيس الجمهورية «سكن لكل المصريين- محور منخفضى الدخل» في غرب قنا، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستثمارات لـ30 عمارة بلغت نحو 150 مليون جنيه.

في سياق متصل، صرح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه تم وجارٍ الانتهاء من مشروعات الخدمات الأساسية لوحدات «سكن لكل المصريين- محور منخفضى الدخل» بحى النور بالمدينة، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 39 مليونًا و899 ألف جنيه.