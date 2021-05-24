"نقل البرلمان" توافق على موازنة الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على موازنة الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر.

وجاءت تقديرات الموازنة للعام المالي الجديد 2021/2022، بشأن الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر، 4 مليارات جنيه و460 ألف جنيه وبلغت تقديرات الخطة الاستثمارية لها بـ345 مليون جنيه.

وقال رئيس اللجنة، إن هيئة موانئ البحر الأحمر من القطاعات المهمة، الذي يجب دعمه ومساندته كما وجّه الشكر للواء أركان حرب محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانيء البحر الأحمر، واللواء أشرف عبدالنعيم نائب رئيس هيئة موانيء البحر الأحمر، مؤكدًا أن لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تدعم الهيئة في كافة أعمالها لأنها من القطاعات المهمة بوزارة النقل.