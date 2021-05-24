الكهرباء: 140 مليون جنيه لتطوير شبكات التوزيع في المدن الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - وجّه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شركات القطاع المختلفة برفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار، ومواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه في أنماط الاستهلاك، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ففي نطاق قطاع المدن الجديدة الذي يضم كل من العاشر، بدر، الشروق والمناطق المحيطة بهم والتي تتضمن حوالي 5 مراكز وقرية ويبلغ عدد المشتركين به حوالي 300 ألف مشترك، فقد تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 2021 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالي 140 مليون جنيه كخطة استثمارية وخطة طموحة حيث تم إحلال وتجديد وعمل عدد من التوسعات:

- 10 محولات وأكشاك قدرات مختلفة.

- 2210 سكينة هوائية جهد متوسط.

- 2020 عامود هوائى جهد متوسط .

- 100 كم كابلات أرضية جهد متوسط.

- 20 كم كابلات أرضية جهد منخفض.

- 50 صندوق توزيع جهد منخفض.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية.

وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على اسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل ، مؤكداً على أن شركات التوزيع تعكس صورة لوزارة الكهرباء كما أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وأكد ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضًا على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات، وتأكيد تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.