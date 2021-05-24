28 يونيو.. محاكمة "شاكوش" في اتهامه بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

حددت محكمة جنح الجيزة، جلسة 28 يونيو القادم، لنظر الدعوى المقامة من الإعلامية ريهام سعيد، تختصم فيها المطرب حسن شاكوش لاتهامه بالسب والقذف والتنمر.

وكانت محكمة جنح بولاق الدكرور، حددت جلسة 29 يونيو القادم لنظر الدعوى المقامة من المحامي شعبان سعيد، وكيلًا عن الإعلامية ريهام سعيد، يتهم فيها مطرب المهرجات " حسن شاكوش " بالسب والقذف .

وذكرت الدعوى قيام المطرب حسن شاكوش ببث فيديو عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل يهاجم ريهام سعيد، ويصفها بعبارات تحتوي على سب وقذف وخدش لسمعه العائلات .

وقال فيها : "مش هينفع ان انا احكي عنها أي حاجة " وذلك بأسلوب وبطريقة توحي لجميع مشاهدي المقطع المصور أن هناك شيء مخل يخفيه.