الارشيف / أخبار مصر

28 يونيو.. محاكمة "شاكوش" في اتهامه بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

حددت محكمة جنح الجيزة، جلسة 28 يونيو القادم، لنظر الدعوى المقامة من الإعلامية ريهام سعيد، تختصم فيها المطرب حسن شاكوش لاتهامه بالسب والقذف والتنمر.

وكانت محكمة جنح بولاق الدكرور، حددت جلسة 29 يونيو القادم لنظر الدعوى المقامة من المحامي شعبان سعيد، وكيلًا عن الإعلامية ريهام سعيد، يتهم فيها مطرب المهرجات " حسن شاكوش " بالسب والقذف .

وذكرت الدعوى قيام المطرب حسن شاكوش ببث فيديو عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل يهاجم ريهام سعيد، ويصفها بعبارات تحتوي على سب وقذف وخدش لسمعه العائلات .

وقال فيها : "مش هينفع ان انا احكي عنها أي حاجة " وذلك بأسلوب وبطريقة توحي لجميع مشاهدي المقطع المصور أن هناك شيء مخل يخفيه.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا