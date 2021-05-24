تفاصيل فيديو عبور "توك توك" شريط السكة الحديد بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن عبور مركبة "توك توك" لشريط السكة الحديد بسوهاج مما أدى إلى توقف القطار.

المقطع تضمن قيام أحد الصبية بقيادة مركبة "توك توك" وعبوره لشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لذلك مما أدى إلى توقف أحد القطارات (القاهرة - أسوان) بدائرة مركز شرطة البلينا وتداول عبارات العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار سوهاج من حادث مروع.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من تحديد قائد مركبة "التوك توك" (مقيم بدائرة المركز) وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.