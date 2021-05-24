شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل مصابة فلسطينية لتلقي العلاج في مستشفى معهد ناصر بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، الاثنين، عن تحويل مصابة فلسطينة من مستشفي العريش العام إلى استكمال العلاج في مستشفي معهد ناصر بالقاهرة.

وقالت المصادر الطبية، أنه تم تحويل المصابة شيماء صلاح، ٢٨ سنة، من مستشفى العريش العام إلى مستشفي معهد ناصر بالقاهرة بسيارة إسعاف مجهزة، حيث أنها تعاني من قطع في الأوتار وشظايا متفرقة بالجسد.

أضافت المصادر، أنها الحالة الرابعة التي يتم تحويلها من العريش إلى القاهرة، حيث جري من قبل نقل المصابين محمد عبدالسلام محمد، 26سنة، وأحمد رشاد أحمد السيد، 24 سنة،سائد تيسير عطية، 16 سنة، للعلاج في مستشفي معهد ناصر بالقاهرة نظرا لإصابتهم الشديدة.

يذكر أن السلطات المصرية تواصل فتح معبر رفح البري بشمال سيناء استثنائيًا، لاستقبال المصابين الفلسطينيين وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.