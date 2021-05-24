شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة الإسكندرية تُصدر العدد الرابع من مجلة «ذاكرة العرب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت مكتبة الإسكندرية العدد الرابع من مجلة «ذاكرة العرب»، خاص عن الفروسية والفنون الحربية في عصر سلاطين المماليك، وكان هذا الموضوع محورًا لمؤتمر دولي بعنوان «الفروسية والفنون الحربية في عصر سلاطين المماليك».

تتنوع موضوعات البحوث في هذا العدد لتشمل دراسات متنوعة باللغتين العربية والإنجليزية لباحثين متخصصين من المصريين والعرب والأجانب، عن الفروسية، والخطط الحربية، وفنون القتال، والفروسية في العصر المملوكي؛ بالإضافة إلى عناية المماليك باختيار أجود أنواع الخيل التي تتميز بجودة سلالتها وقوتها، وفنون التدريب والرمي، وذلك من خلال المصادر والمخطوطات التي تهتم بتطور فنون الحرب، وقيادة الجيوش، وتدريب الجند، وتنظيم وإدارة المعارك، واستخدام الأسلحة وأدوات القتال المتنوعة من السيوف والرماح والسهام والآلات الحربية، وتطور الاستراتيجيات والخطط الحربية في العصر المملوكي.