شكرا لقرائتكم خبر عن بدءًا من الأربعاء.. تعديل تركيب قطاري القاهرة/ أسوان والعكس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت السكة الحديد، اعتباراً من بعد غدا الأربعاء، تعديل تركيب قطار 80 بين القاهرة/ أسوان بعربات روسي، ذات تهوية ديناميكية، بدلا من العربات العادية، ليكون التركيب بعدد 11 عربة، حيث يقوم القطار رقم 80 من القاهرة الساعة 8.30 صباحا ليصل أسوان الساعة 1.45 صباح اليوم التالى، كما تقرر اعتباراً من يوم 28/5/ 2021 تعديل تركيب القطار رقم 81 من أسوان / القاهرة بعربات روسي ذات تهوية ديناميكية، حيث يقوم من أسوان الساعة 4.30 صباحاً، ليصل القاهرة الساعة 22.25.