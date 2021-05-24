أخبار مصر

بدءًا من الأربعاء.. تعديل تركيب قطاري القاهرة/ أسوان والعكس

0 نشر
خير راغب 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بدءًا من الأربعاء.. تعديل تركيب قطاري القاهرة/ أسوان والعكس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت السكة الحديد، اعتباراً من بعد غدا الأربعاء، تعديل تركيب قطار 80 بين القاهرة/ أسوان بعربات روسي، ذات تهوية ديناميكية، بدلا من العربات العادية، ليكون التركيب بعدد 11 عربة، حيث يقوم القطار رقم 80 من القاهرة الساعة 8.30 صباحا ليصل أسوان الساعة 1.45 صباح اليوم التالى، كما تقرر اعتباراً من يوم 28/5/ 2021 تعديل تركيب القطار رقم 81 من أسوان / القاهرة بعربات روسي ذات تهوية ديناميكية، حيث يقوم من أسوان الساعة 4.30 صباحاً، ليصل القاهرة الساعة 22.25.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا