شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة النسائية في القليوبية يشاركن في مبادرة مناهضة العنف ضد المرأة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الدكتور محمد جمال الدين عبدالعزيز عميد المعهد العالى للخدمة الإجتماعية ببنها، من خطورة العنف ضد المرأة، ومن تداعيات تلك الظاهرة الدخيلة على المجتمع المصرى.

وأكد العميد في كلمته خلال المبادرة التي اطلقها المعهد تحت شعار «لا للعنف ضد المرأة» والتى انطلقت اليوم الثلاثاء، بالمعهد تحت إشراف ورئاسة الدكتورة مني هدهد مدير إدارة تنمية البيئة وخدمة المجتمع بالمعهد، وبالتعاون مع قسم مناهضة العنف ضد المرأة بمديرية أمن القليوبية، وبحضور عددا من قيادات الشرطة النسائية بمديرية الأمن، وهم النقيب شيماء عليوه رئيس قسم مناهضة العنف ضد المرأة، والملازم أول نسمة كساب ضابط حقوق إنسان، على أهمية توفير كافة سبل الحماية والرعاية للمرأة المصرية والحفاظ عليها وعلى الأسرة المصرية بما ينعكس على الوطن والارتقاء به

وقدمت ضابطات قسم مناهضة العنف ضد المرأة بمديرية أمن القليوبية محاضرة تعريفية حول مفهوم العنف وأنواعه ومسبباته ودوافعه تبعها لقاءا حوارية مع الطلاب والاستماع لرؤاهم حول العنف ومخاطر وكيفية مواجهتها

وأوضحت الدكتورة مني هدهد الدوافع التي تؤدي إلى انتشار العنف ضد المرأة ومسبباته سواء كانت ذاتية أواقتصادية واجتماعية تنعكس على الأسرة بمختلف أركانها.

وفي كلمتها قالت إن الأديان السماوية ومنها الدين الإسلامي قد أعلت من شأن المرأة وأعلت من قدرها، مشيرة إلى إن المرأة لا تكسرها الحياة ولا التجارب الفاشلة، إنما تقويها وتجعل منها كيانا قويا ومميزا وأنيقا وذكيا بما تملكه من عناصر الثقة بالنفس.

مبادرة مناهضة العنف ضد المرأة ببنها

مبادرة مناهضة العنف ضد المرأة ببنها