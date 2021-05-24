شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والإعلانات المخالفة في الشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإستمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي على الرقعة الزراعية داخل نطاق كل مركز ومدينة، حرصاً على حق الدولة والشعب.

كما وجه المحافظ بضرورة استمرار حملات رفع الأشغالات المخالفة، والإعلانات غير المرخصة بالشوارع والميادين الرئيسية، لإعادة الشكل الحضارى والجمالى للمدن.

وفي هذا الإطار شنت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة فاقوس، بالتنسيق مع مسئولي الوحدة المحلية بالسماعنة، ومسؤولى الجمعية الزراعية والقسم الهندسى بالوحدة، حملة أسفرت عن تنفيذ إزالة بناحية قرية غزالة عبدون، عبارة عن سور من جهتين بالطوب الابيض بمساحة ٧٠ م، وارتفاع ١،٥ م، خارج الحيز العمراني، باسم المواطن «ا. ع. خ» وتمت الإزالة الكلية على نفقة المخالف.

كما شنت رئاسة المركز حملة بحضور مسؤول قسم الإعلانات بالمجلس، لرفع وإزالة الإعلانات المخالفة بشوارع المدينة تم خلالها رفع ١٧ إعلان مخالف.

وفي سياق متصل تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، من إزالة تندة حديدية بحوامل داخل سور مخالف، مُقامة على أرض زراعية بمساحة ١١ سهم بمنشأة قاسم التابعة للوحدة المحلية بجميزة بني عمرو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.