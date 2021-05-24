شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الفيوم تعقد جلسة بالمؤتمر الدولي الثالث لكلية التربية للطفولة المبكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتوره صفاء أحمد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، الجلسة النقاشية لقسم العلوم التربوية وذلك، خلال المؤتمر الدولي الثالث الذي تنظمه الكلية تحت عنوان الطفولة المبكرة في ظل الأزمات المعاصرة، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر اليوم الإثنين، عبر تطبيق زووم.

وأوضحت أن الجلسة تناولت عرض البحوث وأوراق العمل الخاصة بقسم العلوم التربوية، وأداها أ.د محمد إبراهيم طه أستاذ أصول التربية بكلية التربية لجامعة طنطا، والدكتور محمد حماد، والدكتور السيد عبدالقادر، رئيس مجلس العلوم التربوية بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة، والدكتورة سحر توفيق بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنصورة، والدكتور جعفر وصفي توفيق، بكلية الآداب جامعة فلسطين، والدكتورة حنان محمد عبدالحليم، كلية التربية بجامعة كفر الشيخ.

تم خلال الجلسة عرض بحث (التعليم الجامعي عن بعد في ظل ازمة كوفيد ١٩) وقدمه اسلام صلاح عبدالسلام والبحث مستخلص من رسالة دكتوراة بعنوان «الاستراتيجيات الحديثة في إدارة الأزمات وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة دراسة تطبيقية»

كما تم عرض ورقة عمل بعنوان مشكلة إدمان الأطفال للأجهزة الإلكترونية، مقدم من أميرة حسن عبدالله، وبحث مترجم بعنوان (بحث في التعلم عن بعد في مدارس رياض الاطفال اليونانية أثناء جائحة كورونا: الاحتمالات والمعضلات والقيود) وقدمته رحمة أحمد عبدالجواد وهبة فوزي.

كما تناولت جلسة قسم العلوم التربوية بحثًا مترجمًا بعنوان (عندما يصبح الوالد هو المعلم- المواقف من التعلم عن بعد في زمن الكورونا- التدريس من وجهه نظر الوالدين )

وعرض بحث (برنامج مقترح قائم هلي الايقاع الحركي في تنمية مهارات التواصل غير اللفظي لدي الذاتتويين من أطفال مرحلة الطفولة المبكرة) وقدمته أميرة ايمن محمد وأمل عبدالنبي ورانيا عماد.

كما تم تقديم بحث بعنوان «فعالية التعليم والتعلم عن بعد في مرحله الطفولة المبكرة في ظل جائحه كورونا» وقدمه الدكتور محمد إبراهيم طه، والدكتورة سهام محمد زايد، ومناقشة ورقة عمل بعنوان «رؤية مستقبلية لتأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على التنمية الشاملة على الطفولة المبكرة» وقدمته الدكتورة حنان محمد عبدالحليم وكذلك ورقة عمل بعنوان «تربية وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل الأزمات المعاصرة» وعرضته الدكتورة راندا أحمد حافظ.