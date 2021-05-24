شكرا لقرائتكم خبر عن وسط الأعمدة الفرعونية بمعبد الكرنك.. سائح أمريكى يفاجئ حبيبته بالزواج (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم سائح أمريكى حضر إلى محافظة الأقصر، مع حبيبته لزيارة معبدالكرنك، خاتم زواجهما في مفاجاة لها، وسط الأعمدة الفرعونية الشاهقة، بطريقة رومانسية، وذلك وسط أنظار المئات من السائحين والعاملين في معبدالكرنك شرق المدينة.

وعبر المتواجدين عن سعادتهم بتكليل حبهما بالزواج في أعظم منطقة للحضارة الإنسانية، وسط مجموعة معابد الكرنك لتكون الحضارة الفرعونية شاهدة عليه.

وفاجأ «دى خيسوس» محبوبته «باولوين ليتسي» بهذه الطريقة لتكون الحضارة الفرعونية شاهدة على هذا الارتباط، ويكونا حديث السياح، ومسؤولى شركة السياحة المنظمة لرحلتهما، وكذلك للقيمة التاريخية للمعبدالذي عاش فيه ملوك وملكات وأمراء ونبلاء الفراعنة، حتى تبقي ذكرى خالدة لا تنسي، فيما تم الاستعانة بالمصور إسلام عبدالقادر لتصوير هذه اللحظات دون أن يتم ابلاغه إلا حين قدم الخاتم هدية لحبيبته.

من جانبه قال إسلام عبدالقادر، مصور «السيشن»، إن السائح الأمريكى، تواصل معه بعد أن رشحه له أحد الأصدقاء، موضحاً أنه جهز معداته وتوجه للمعبدفي الموعد المحدد والمتفق عليه، لافتاً إلى أنه لم يكن في مخيلته أن السيشن سيكون لهذا الحدث.

وأضاف «عندما وجدت خيسوس يخرج الخاتم علمت أن هناك مفاجأة والتقطت العديد من الصور التي فور نشرها على صفحتى على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتم تداولها بشكل كبير ونالت الصور إعجاب العروسين، معبرا عن سعادته بما ناله السيشن من إعجابات وإشادات من المتابعين».

زواج امريكيان وسط معبد الكرنك

زواج امريكيان وسط معبد الكرنك

زواج امريكيان وسط معبد الكرنك