شكرا لقرائتكم خبر عن توريد ٦١٥ ألف طن قمح لصوامع الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت صوامع وشون محافظة الشرقية، إستقبالها لمحصول القمح المورد على خطي ثابته ساعية لاستغلال كافه إمكانياتها لإنجاح موسم حصاد القمح لهذا العام، والذي بدأ من منتصف أبريل الماضي والمستمر حتي منتصف يونيو القادم، بإجمالي مساحه بلغت 408 ألف و898 فدان منزرعة بمحصول القمح هذا العام.
وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الجهات المسوقة لمحصول القمح سواء البنك الزراعي، وقطاع المطاحن، والقابضة للصوامع بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والإستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.
وتابع محافظ الشرقية مع مديري مديريتي التموين والزراعة، سير عمليتي حصاد وتوريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 47 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة، تكفي لتخزين إحتياجات المحافظة من القمح لهذا العام، مشيراً إلى جاهزيتها لإستقبال الأقماح الجديدة مع مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.
وأوضح محافظ الشرقية أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتي الآن بلغت 615655 طن 360 كيلو قمح لافتاً إلى أنه تم حصاد 382547 فدان حتى الآن.