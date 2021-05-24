توريد ٦١٥ ألف طن قمح لصوامع الشرقية

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الجهات المسوقة لمحصول القمح سواء البنك الزراعي، وقطاع المطاحن، والقابضة للصوامع بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والإستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

وتابع محافظ الشرقية مع مديري مديريتي التموين والزراعة، سير عمليتي حصاد وتوريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 47 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة، تكفي لتخزين إحتياجات المحافظة من القمح لهذا العام، مشيراً إلى جاهزيتها لإستقبال الأقماح الجديدة مع مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.