شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة ٢٥ مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتابع أعمال رصف الطرق في أبو كبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس حمدي نصر رئيس مركز ومدينة أبوكبير، معدلات الأداء ونسب تنفيذ أعمال رصف الطرق والشوارع الرئيسية بنطاق المركز، لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقا للجدول الزمني المحدد، مع مراعاة معاييرالجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات والأمان والسلامة للطرق.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى على المشروعات، للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز، وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الاعمال لسرعة دخولها الخدمة وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

من جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة أبوكبير، أنه جاري تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الرصف، حيث تم الإنتهاء من أعمال رصف شارع السلام المحلج، لافتا إلى أنه تم البدء في تنفيذ الأعمال في 8 / 11 /2020، وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال في 8 / 4 / 2021، بتكلفة إجمالية بلغت مليون و616 الف 950 جنيها بنسبة تنفيذ وصلت إلى 100%.

وأشار رئيس المركز أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال رصف شوارع «السيد البنوى، والملاريا، والمعهد الدينى»، حيث بدء تنفيذ أعمال الرصف في 18 / 11 /2020، وتم الانتهاء من الأعمال في 18 / 3 /2021، وذلك بتكلفة بلغت 729 الف و500 جنيه وبنسبة تنفيذ وصلت 100%.

وأضاف أنه تم الإنتهاء من أعمال رصف طريق هربيط لربط مراكز «ابوكبير- الابراهيمية – ديرب نجم – ههيا – كفرصقر»، حيث تم بدء تنفيذ الأعمال في 1 / 7 /2021، وتم الانتهاء منها في 31 / 12 /2020 بتكلفة بلغت 21 مليون وبنسبة تنفيذ 100%، كما أنه جارى تنفيذ أعمال رصف شارع النقراشى، والذي تم البدء في تنفيذ أعمال الرصف به في 15 / 12 /2020، وتم الإنتهاء منها في 15 / 5 /2021 وبتكلفة وصلت مليون و789 ألف و892 جنيها، وبنسبة تنفيذ 85%.