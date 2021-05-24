شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الدواء» توضح مخاطر حقنة البرد أو «مجموعة الإنفلونزا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نوهت هيئة الدواء المصرية، إلى ضرورة عدم استخدام المضادات الحيوية دون وصفة طبية واستشارة الطبيب أو الصيدلى في طريقة الاستخدام السليمة.

وتؤكد الهيئة، أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية أو استخدامها بشكل خاطئ، يوفر الفرصة للبكتيريا لأن تعتاد على تأثير هذه المضادات وتتكيف معها، وبهذا تتكون سلالات أكثر قوة، لديها القدرة على مقاومة المضادات الحيوية، كما أن علاج العدوى التي تسببها سلالات البكتيريا المقاومة أصعب وأكثر تكلفة، وبعض الحالات لا يمكن علاجها وقد تنتهي بالوفاة.

وتابعت الهيئة أن المضادات الحيوية ليس لها تأثير في علاج العدوى الفيروسية مثل «الإنفلونزا أو البرد»، ونصحت الهيئة بعدم التوقف عن استخدام المضاد الحيوي حال تحسن الحالة الصحية، والحرص دائما على إكمال مدة العلاج التي أقرها الطبيب المعالج.

وأوضحت أن إعطاء المضادات الحيوية للأطفال بدون إشراف الطبيب قد يعرضهم لآثار جانبية تتسبب في حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمى مثل، الاسهال والالتهابات الجلدية، حيث أن المضادات الحيوية تقضي على البكتيريا النافعة في القناة الهضمية.

كما حذرت الهيئة من الممارسات الدوائية الخاطئة، وناشدت المواطنين بعدم استخدام المضادات الحيوية بجرعة واحدة فقط والتي تسمى «حقنة البرد» أو «مجموعة البرد».

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي لهيئة الدواء المصرية، وحرصها على صحة وسلامة المواطن المصري، وحصوله على دواء آمن وفعال، كذلك ترسيخ ثقافة الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية.