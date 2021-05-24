شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني لوزير الخارجية: مستعدون لإحياء مسار السلام وتشكيل حكومة وفاق وطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، سامح شكري وزير الخارجية، تقدير فلسطين لمواقف مصر الداعمة لبلاده.

وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، إن الرئيس أعرب عن تقدير دولة فلسطين رئيساً وحكومة وشعباً، لمواقف مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الداعمة للقضية الفلسطينية، والتي تعكس دورها العربي الرائد في الدفاع عن الشعب وحقوقه المشروعة«.

وأضافت أن الرئيس الفلسطيني: «ثمن الجهود التي قامت بها مصر بالتعاون مع الأشقاء العرب والإدارة الأمريكية والأطراف المعنية، لوقف الاعتداء على الشعب الفلسطيني، مشيداً بمبادرة الرئيس المصري للمساهمة لتقديم خمسمائة مليون دولار لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة».

وتابعت الرئاسة الفلسطينية، في البيان أن عباس «أطلع الوزير المصري على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والاتصالات التي تجريها القيادة الفلسطينية مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة والأطراف العربية والدولية ذات العلاقة لوقف الإجراءات الإسرائيلية».

وقال الرئيس الفلسطيني: «نحن على استعداد لمواصلة الحوار لتشكيل حكومة وفاق وطني تكون ملتزمة بالشرعية الدولية».

وقالت الرئاسة الفلسطينية، إن عباس «تطرق إلى العملية السياسية، مؤكداً ضرورة الانتقال بعد تثبيت التهدئة، إلى مرحلة البدء العاجل بمسار سياسي تحت إشراف اللجنة الرباعية الدولية، ينهي الاحتلال الإسرائيلي عن شعبنا وأرضنا، ويؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، على أساس قرارات الشرعية الدولية».

من جانبه، أكد شكري أن القاهرة ستواصل دعم القضية الفلسطينية في شتى المجالات، وأن جهودها مستمرة في توحيد الصف الفلسطيني.

وقال: «لقد نقلت من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس محمود عباس رسالة تضامن كاملة مع الشعب الفلسطيني ومع السلطة الوطنية الفلسطينية، وأن كل ما يتم من تنسيق وثيق بيننا من أجل تحقيق الغاية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية».

وأضاف وزير الخارجية أن «الهدف المشترك لكافة الدول العربية الشقيقة، العمل بتنسيق كامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية لتحقيق ذلك».

كان سامح شكري وزير الخارجية، وصل إلى رام الله اليوم الإثنين، حيث التقى الرئيس الفلسطيني.