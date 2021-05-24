شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مزرعة دواجن تنتج وتُصنع مواد غذائية بالمخالفة في الشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبط الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مزرعة دواجن بعزبة الباشا بقرية تل حوين بمركز الزقازيق، يقوم صاحبها باستخدامها في إنتاج وتصنيع مواد غذائية بالمخالفة، ودون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحبها.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استقبل شكوي عبر واتس آب تفيد قبيام صاحب مزرعة دواجن بتغيير نشاطها واستخدامها في إنتاج وتصنيع مواد غذائية من «عسل أسود- عسل نحل- زيت الزيتون»، دون الحصول على التراخيص الصحية والبيئية مخالفاً بذلك الترخيص الممنوح له، ليتوجه المحافظ للمزرعة لمعاينتها والتأكد من صحة الشكوى.

وفور التأكد من صحة ما جاء بالشكوى، أمر محافظ الشرقية باستدعاء ممثلي مديريتي التموين والصحة ومباحث التموين ورئيس مركز الزقازيق، ورئيس الوحدة المحلية بشيبة للمزرعة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب المزرعة، والتحفظ على ما بها من مواد غذائية خام ومصنعة، وتحرير المحاضر اللازمة بذلك واتخاذ اللازم قانوناً.

وأكد محافظ الشرقية أنه لن يسمح بأي تهاون عندما يتعلق الأمر بصحة وحياة المواطنين، مؤكداً على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها، ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد المحافظ على مديري مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، باستمرار حملات التفتيش والرقابة على الأسواق ومخازن حفظ الأغذية والمنشآت الغذائية، لمراجعة التراخيص الممنوحة لها، ولضبط الأسعار وإحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين.