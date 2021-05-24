شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء .. مصرع 8 عمال بينهم 6 سيدات وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي 8 عمال، و6 عاملات مصرعهم، فيما أصيب 4 آخرون، في حادث تصادم مروع، بطرق الصعيد الغربي، أمام مدخل قرية برطباط بمركز مغاغة.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بتصادم جرار زراعي، بتروسيكل، يقل عمالا بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام مدخل قرية برطباط بمركز مغاغة، شمال المنيا.

تسبب الحادث في مصرع 8 عمال بينهم عاملان اثنان، و6 عاملات وهم سهير جمعة مهني، 40 عاما، وعبدالجواد صلاح ثابت، 34 عاما، وخيرية حسن عبدالله، 25 عاما، تم نقلهم لمشرحة مستشفي العدوة، ومادينا فاروق، وآية عبداللطيف، ورجب معوض، ولبني شعبان، ومجهولة الاسم والعنوان، أنثي، تم نقلهم لمشرحة مستشفي مغاغة المركزي.

فيما أصيب كل من رحاب عاشور وإسلام إبراهيم أبو النور، وكريم ربيع، وصفاء شوربجي، مقيمين جميعا بعزبة الملكية، بقرية برطباط، بمركز مغاغة.

تم نقل المصابين إلى مستشفي مغاغة المركزي، حيث تم إجراء الإسعافات العاجلة للجميع، ونقلهم لمستشفي جامعة المنيا.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.