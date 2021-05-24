شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمركز الأمراض التنفسية بالعاشر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الاثنين، مركز علاج الأمراض التنفسية بمدينة العاشر من رمضان، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام المختلفة بالمركز والخدمات المقدمة للمواطنين، وتم التأكد من تطبيق بروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية للحالات المصابة والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- ١٩»، كما تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية به، ومن تواجد القوي البشرية، فضلا عن ارتداء الفرق الطبية للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية، ومن توافر المخزون الاستراتيجي من أسطوانات الأكسجين وسلامة شبكة الغازات، وشدد على الالتزام بخطوط السير المحددة للمرضي، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بالمركز أثناء العمل، لمنع انتشار العدوي.