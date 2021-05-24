شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيم العاملين في مصانع العاشر بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الاثنين، عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنيين بلقاح كورونا المستجد كوفيد- ١٩ بمحافظة الشرقية، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على اللقاح، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وقام وكيل الوزارة بالمرور على الفرق المتحركة والمتواجدة بشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة بمدينة العاشر من رمضان، لمتابعة تطعيم العاملين بلقاح كورونا، وذلك بحضور مديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، وتم التأكد من انتظام سير العمل، وأداء فرق التطعيم عملهم بصورة جيدة، وتقديم الخدمة للعاملين تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وحفاظاً عليهم من الإصابة بفيروس كورونا، كما تم التأكد من قياس العلامات الحيوية للعاملين بعد التطعيم.

فيما قامت إدارة الشركة بتكريم وكيل وزارة الصحة وإهدائه درعا تذكارية وشهادة تقدير له وللفريق الطبي على جهودهم في تطعيم العاملين بالشركة، للحفاظ عليهم من وباء كورونا، وقدموا الشكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة على جهود الدولة المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.