شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الاختبارات العملية للمتقدمين لوظائف شركة المياه بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت فاعليات الاختبارات العملية للمتقدمين لوظائف الشركه القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء.

وأكد المهندس سعيد بده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه في إطار الحرص على النزاهة والشفافية وإعمالاً لمبدئ تكافؤ الفرص بدأت فعاليات اليوم الأول للإختبارات العملية للمتقدمين للإعلان رقم ٢لسنة ٢٠٢٠ بمحافظة شمال سيناء.

وأضاف أنه تم اجراء الاختبار للمتقدمين لوظائف، ومهندس تشغيل مياه تحلية، مهندس تشغيل مياه، كيميائي، كاتب ومدخل بيانات، وأمين مخزن، اخصائي أمن، سائق، فني كهرباء، ولحام .

وأشار بده، إلى الالتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا خلال الاختبارات.