شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم : 440 ألف طالب بالثانوية العامة أدوا الامتحان التجريبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تقوم بكل البروفات للتأكد من عدم وجود مشكلات في الامتحان النهائى للثانوية العامة خلال شهر يوليو القادم.

وأضاف شوقى في تصريحات تليفزيونية، الاثنين، أن الامتحان التجريبي الثانى للثانوية العامة في اليوم الأول سار بشكل جيد جدا على مستوى الجمهورية، حيث يبلغ عدد طلاب الثانوية العامة النظاميين 570 ألف، أدى منهم الامتحان التجريبي 440 ألف طالب بنسبة 77%، وحوالى 25% لم يهتموا بالدخول على الامتحان رغم أن الامتحانات التدريبية يتم تنفيذها لمصلحة الطلاب وتدريبهم على شكل الأسئلة قبل الامتحان النهائى.

وأكد المعلومة الحقيقية في اليوم الأول أنه مفيش سيستم عشان يقع لأننا كنا نقوم باختبار الخوادم داخل المدارس وليس الشبكات.

وأكد أن المشكلة التي حدثت أن 100 ألف من الطلاب لم يهتموا أن يحصلوا على الاسم وكلمة السر أو تحديث التابلت، ونشرنا هذه التعليمات مرارا وتكرارا ونناشد الطلاب بضرورة تحديث التابلت وتحميل البرامج التي أعلنا عنها من قبل.

وتابع شوقى أن شكاوى صعوبة الأسئلة تؤكد أن الطلاب لم يتدربوا أو يشاهدوا أسئلة الصفين الأول والثانى الثانوى العامين الماضيين مشيرا إلى أن العام الدراسى شهد ظروفا استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وحتى الامتحانات المنزلية لم يتم الاعتداد بها.

وأكد شوقى أن هناك 2300 مدرسة ثانوية حكومية هي التي سيعقد بها امتحانات الثانوية العامة، وبالتالى نتأكد حتى الخميس المقبل من ضبط الخوادم وتخطي المشكلات التي ظهرت الثلاثاء.

وطمأن شوقى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بأن طريقة الامتحانات النهائية يوليو المقبل ستكون مختلفة عما يتم في الامتحانات التجريبية حاليا وهناك بدائل تقنية وتكنولوجية مؤمنة، وبالتالى لا داعى للقلق، ولن نستطيع التأمين المتبع بالامتحانات نظرا للتكلفة العالية للامتحانات النهائية.

وأكد شوقى: هناك رصد وحصر لكافة المشكلات المتوقع حدوثها وحلها ووجود بدائل لها سواء سقوط السيستم أو الشبكة أو مشكلات التابلت أو قطع الكهرباء وعاملين حسابنا على كل حاجة وعلى الطلاب المذاكرة والتدريب على نمط الأسئلة الجديد.

وأكد شوقى أنه سيتم نشر أسئلة الامتحانات التجريبية واجاباتها ليتدرب الطلاب ممن حضر ومن لم يحضر لأى سبب ليتدرب عليها.

وأكد شوقى أن هناك بدائل لعقد الامتحانات الإلكترونية وهناك 100 ألف طالب منازل ومؤجل سيتم عقد الامتحانات لهم ورقيا ولكن سيتم التصحيح لهم إلكترونيا، وتابع: سيشهد الطلاب خلال الامتحان التجريبى الأخير في شهر يونيو وسائل التأمين النهائية لامتحانات الثانوية العامة.