شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الاختبارات العملية للمتقدمين لوظائف شركة المياه بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت فعاليات الاختبارات العملية للمتقدمين لوظائف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء.

وأكد المهندس سعيد بده، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه في إطار الحرص على النزاهة والشفافية وإعمالاً لمبدأ تكافؤ الفرص بدأت فعاليات اليوم الأول للاختبارات العملية للمتقدمين للإعلان رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠ بمحافظة شمال سيناء.

أضاف أنه تم إجراء الاختبار للمتقدمين لوظائف مهندس تشغيل مياه تحلية، مهندس تشغيل مياه، وكيميائي، وكاتب ومدخل بيانات، وأمين مخزن، وإخصائي أمن، سائق، فني كهرباء، ولحام.

وأشار المهندس سعيد بده إلى الالتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا خلال الاختبارات.