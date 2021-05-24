شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء 3 عمارات سكنية بمساكن الروضة بعد استيلاء مواطنين عليها دون وجه حق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر من إخلاء 3 عمارات سكنية بمساكن الروضة المخصصة لبديل العشوائيات بالغردقة، بعد سيطرة مواطنين عليها دون وجه حق، وحررت الأجهزة الأمنية محاضر للمتعدين.

كان اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبدالهادي، مدير مباحث الجنائية، يفيد بأن أجهزة الأمن بالغردقة تلقت بلاغًا من مسؤولي جهاز التعمير باستيلاء عدد من المواطنين على الوحدات السكنية المخصصة لبديل العشوائيات دون وجه حق.

وتمكنت قوة أمنية من مديرية أمن البحر الأحمر بقيادة اللواء خالد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف مدير أمن البحر الأحمر، بالاشتراك مع قوات الأمن المركزي، ومباحث قسم شرطة أول وثان الغردقة، من طرد المتعدين من الشقق والسيطرة على الوضع الأمني، وإلقاء القبض على عدد منهم، وتحرير عدد من المحاضر وإحالتهم للنيابة.

يذكر أن مشروع مساكن الروضة بالغردقة يأتي ضمن خطة المحافظة للقضاء على العشوائيات بالمدينة السياحية، ويشمل إنشاء 30 عمارة بإجمالي 600 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 250 منزل سكني بتكلفة 320 مليون جنيه.

فيما أكد مسؤولو جهاز التعمير والإسكان بالبحر الأحمر أن هذه الوحدات أشرف الجهاز على إقامتها وتم تخصيصها للمستحقين وحدات سكنية بديل للعشوائيات ولم يتم تسليمها للمستحقين رغم جاهزيتها منذ اكثر من عام وانتهاء العمل بها

وأكد المهندس حسني منصور، رئيس جهاز التعمير والاسكان بالبحر الأحمر، أنه تم نقديم بلاغ لأجهزة الأمن بالغردقة بالواقعة من أجل التدخل وإخلاء هذه الوحدات من المتهمين بالاستيلاء عليها دون وجه حق.