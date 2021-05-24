شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الداخلية للسجون : أوشكنا على الانتهاء من تطعيم النزلاء بالجرعة الأولى من لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، الاثنين، إن مصلحة السجون أوشكت على الانتهاء من تطعيم جميع نزلاء السجون في مصر من الجرعة الأولى من لقاح كورونا، مؤكدًا أن سجون مصر خالية من أي إصابات كورونا.

وأوضح «مرزوق»، في تصريح خاص على هامش زيارة إلى منطقة سجون المنيا الاثنين، أن حملة تطعيم نزلاء السجون بلقاحات فيروس كورونا بدأت منذ أسبوعين، وشملت جميع سجون الجمهورية.

وأضاف مرزوق أن السجون بطبيعتها مكان مغلق وله حساسية أمنية، فهي عبارة عن مجتمع مغلق، كما أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قد أصدر تعليمات مشددة لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وتطعيم السجناء بلقاح كورونا لحمايتهم من الفيروس، وذلك في إطار العناية الطبية القوية التي تقدمها لنزلاء السجون.