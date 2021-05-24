شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مشروع دولي لتطوير البرامج التدريبية الرقمية في الجامعة المصرية اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة تطلق مشروع OBTIAN ، وهو مشروع بحثي دولي يهدف لتطوير برامج تدريبية رقمية بتمويل من الوكالة الجامعية الفرانكفونية (AUF) بهدف اكساب “الباحثين عن وظيفة” المهارات العامة التي يتطلبها سوق العمل محليا ودوليا.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن المشروع يعمل به أساتذة وخبراء في علم المنطق والانسانيات والرقمنة والتعلم الإلكتروني من الجامعة المصرية اليابانية وجامعة ليل بفرنسا وجامعة تونس الافتراضية بتونس.

من جانبه قال الدكتور هيثم السيد، أستاذ الفلسفة المساعد بمركز الثقافة والآداب الحرة (LACC) بالجامعة، إن المشروع يعمل على دراسة رقمنة جميع المهارات العامة والأساسية وإتاحتها للمتدربين عن بعد عبر منصة تعلم إلكتروني احترافية، جنباً إلى جنب مع منصة تواصل بين خريجي هذه البرامج والجهات المعنية في سوق العمل تتيح للخريجين تسويق مهاراتهم ورفع نسبة قابلية للتوظيف من جهة، كما تتيح من جهة أخرى للجهات المعنية الوصول إلى الموظف المناسب لمتطلبات الوظيفة لمشروع أوبتين.

وأضاف أنه تم تشكيل مجلس استشاري دولي بهدف التحقق من صحة خطة المشروع الاستراتيجية ومراقبتها ومراحل تنفيذها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال المهارات الرفمية، موضحا أن المجلس يضم خبراء دوليين يمثلون 8 دول في أفريقيا وآسيا وأوروبا (مصر وفرنسا وتونس واليابان والمغرب وبلجيكا ولبنان والهند) وهم، جيمس ووكر، نائب رئيس جامعة ليون للشؤن الدولية، ورامي اسكندر، الأستاذ المساعد في تكنولوجيا التعليم جامعة المنصورة، وحمدي مليكة، أستاذ المنطق وفلسفة العلوم واللغة، جامعة القيروان، تونس، وناتالي روفائيل، مستشارة مشاريع تعليمية في MOODLE وGIZ وDGVTE، الجامعة اللبنانية، لبنان، ومهدي قدوري، أستاذ اللسانيات، رئيس مركز التعلم الإلكتروني بجامعة محمد الأول، وجدة، المغرب، ومنى شحاتة، محاضر وباحث مشارك في دراسات الاتصال بجامعة بواتييه بفرنسا، وتاكاهيرو موريو، قسم الأنشطة العالمية، جامعة تسوكوبا، اليابان، ومختار بن هندا، خبير ISO، أستاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، جامعة بوردو مونتين، فرنسا، وبراناي ديب، أستاذ مساعد في الفلسفة، مدير مركز التعليم عن بعد، جامعة تريبورا، الهند، ونهى سلطان، مدير مشروع، الإسكندرية CNF (AUF)، جامعة سنجور، وبرونو دي ليفر، أستاذ ومستشار رقمي لرئيس جامعة مونس، بلجيكا.