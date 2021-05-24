شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة مساعدات كويتية تعبر منفذ رفح إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد القائم بأعمال سفارة الكويت بالقاهرة بالإنابة، الوزير المفوض، أسامة العبيد، حرص القيادة الكويتية المستمر على مؤازرة الأشقاء الفلسطينيين، وبخاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها حاليًا، نتيجة العدوان الإسرائيلي، مشيرًا إلى توجيهات الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بمواصلة الدور الإنساني للكويت على كافة الأصعدة العربية والإسلامية والدولية.

ووجه العبيد الشكر إلى السلطات المصرية على التسهيلات التي قدمتها لإيصال المساعدات الإغاثية الكويتية لقطاع غزة عبر معبر رفح.

من ناحيته، أشاد يوسف المعراج، رئيس وفد الهلال الأحمر الكويتي، بالتعاون الكبير من جانب الهلال الأحمر المصري، مشيرًا إلى أنه يقوم بدور كبير في تسهيل المهمة ودخول قطاع غزة.

وأوضح المعراج أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي تستعد لتجهيز عدد من الشحنات الطبية والإغاثية ستصل تباعًا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، مشيرًا إلى أن شحنة المساعدات المقرر أن تعبر اليوم إلى الجانب الفلسطيني تضم 40 طنًا من المعدات والأجهزة الطبية والمواد الإغاثية، يرافقها عدد من متطوعي الهلال الأحمر الكويتي، لتوزيعها إلى المستشفيات في قطاع غزة، وذلك استجابة لمطالبهم الطبية العاجلة.

وأضاف أنه تم إطلاق حملة تبرعات منذ أسبوع بالكويت لاقت استجابة كبيرة وانهالت التبرعات إلى حساب الهلال الأحمر الكويتي تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين.