شكرا لقرائتكم خبر عن لمخالفتها الإجراءات الاحترازية. . غلق وتشميع 9 منشآت في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد رجب النقيدي، رئيس حي وسط، بمحافظة الإسكندرية، حملة ليلية مكبرة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد غلق المحلات.

شارك في الحملة مدير إدارة إشغال الطريق وإداراي رخص المحلات والمتابعة.

أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 11 منشأة وتحصيل غرامات فورية قدرها 9 آلاف و400 جنيه ورفع 37 حالة إشغال.

وقال رئيس حي وسط، في تصريحات صحفية له اليوم، إن هذه الحملة تأتي في إطار تفعيل قرارات رئيس مجلس الوزراء ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، الخاصة بغلق جميع المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح، وما يماثلها من 9 مساءً اعتبارًا من 6 مايو 2021 ولمدة أسبوعين.

وأضاف النقيدي أنه تم الدفع بحملة مكبرة لمتابعة الالتزام بمواعيد الإغلاق المقررة، ورفع الإشغالات والتعديات، مشيرًا إلى أنه تم المرور على المحلات والمنشآت بشوارع طريق الجيش، النبي دانيال، سعد وصفية زغلول، محرم بك، المحكمة، الحديني جمال الدين نوح، جرين، الرصافة، عبدالقادر الغرياني، الاسكندراني، بغداد، طنطاوي جوهر ومحمد باشا يكن.

وأوضح «النقيدى» أن الحملة أسفرت عن غلق 9 منشآت لعدم التزامها بمواعيد الإغلاق المقررة، وتوقيع غرامات مالية فورية حيال 4 منشآت أخرى ورفع 41 حالة إشغال متنوع والتحفظ على 21 شيشة.

خالفت الاجراءات الاحترازية.. غلق وتشميع 9 منشات وسط الاسكندرية- صور

خالفت الاجراءات الاحترازية.. غلق وتشميع 9 منشات وسط الاسكندرية- صور

خالفت الاجراءات الاحترازية.. غلق وتشميع 9 منشات وسط الاسكندرية- صور