وكيل صحة السويس يشارك بندوة توعوية للتعريف بأهمية تلقي لقاح كورونا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، بالندوة التوعوية للتعريف بأهمية تلقي لقاح كورونا والتي أقامها المجلس القومى للمرأه فرع محافظة السويس، برئاسة المهندسة فوزية عبدالله رئيس فرع المجلس بالمحافظة وبحضور أعضاء المجلس والرائدات الريفيات.

وتستهدف الندوة توعية سيدات المحافظة بضرورة الحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا وخاصة كبار السن والأمراض المزمنة إلى جانب مساعدة السيدات في تسجيل بياناتهن للحصول على اللقاح على موقع وزارة الصحة، من خلال مديرية الصحة بالتعاون مع فرع المجلس بالمحافظة، ومن خلال حملة طرق الأبواب التي تقوم بها الرائدات الريفيات لتوعية السيدات بضرورة الحصول على اللقاح.

وأكد وكيل وزارة الصحة تسهيل كافة السبل لتسهيل عملية تلقي اللقاح من خلال الفرق المتحركة والتعريف بالوقاية من فيروس كورونا لحماية السيدات وأسرهن من هذا الفيروس، وتعريفهن بالجهود التي تبذل وتوفير اللقاح بالمجان للفئات المستهدفة وغير القادرة على التسجيل لتلقى اللقاح وإذا كان العدد مناسبا سيتم توفير فرقة متحركة لتلقى اللقاح داخل المجلس القومى للمرأة للسيدات المعيلات وكل السيدات، ويأتي ذلك بالتعاون المستمر مع المجلس القومي للمرأة في هذا الإطار بأهميه نشر الوعى الصحى للمجتمع عن جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا لتقليل عدد الإصابات ورفع الوعى المجتمعى عن أهمية اللقاح خاصه للفئات الأولى مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات الاستاذة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، ودعم اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، لتوسيع قاعدة المتطعمين وتسهيل الإجراءات ونشر الوعي بين المواطنين بأهمية تلقي لقاح كورونا.

وكيل وزارة الصحه بالسويس يشارك بندوة توعوية للمجلس القومي للمرأة للتوعية بإهمية تلقي لقاح كورونا