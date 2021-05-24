مساعد وزير الداخلية للسجون: تطعيم معظم نزلاء منطقة سجون المنيا ضد فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إنه تم تطعيم معظم نزلاء منطقة سجون المنيا ضد فيروس كورونا.

وأضاف مساعد الوزير في تصريحات على هامش الزيارة، التي نظمتها وزارة الداخلية لمنطقة سجون المنيا أنه تم تجهيز الجرعة الثانية من اللقاح للنزلاء الذي تم تطعيمهم.

نظمت وزارة الداخلية اليوم زيارة لوفد إعلامي وحقوقي، لمنطقة سجون المنيا لمتابعة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة إلى نزلاء السجون.

شهد قطاع السجون تطورا كبيرا في كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة للنزلاء، فضلا عن رعاية ذويهم خارج السجون وإعفاء أبنائهم من سداد المصروفات المدرسية.

ويتم التوسع في الزيارات الخارجية للمسجونين والاستجابة إلى نقل السجناء إلى مناطق قريبة من ذويهم والسماح بالتمتع بالانتقال لزيارة خارجية والسماح بالمشاركة في المناسبات الدينية والوطنية للنزلاء مع ذويهم، فضلا عن زيادة ساعات التريض داخل السجون والإفراج عن السجناء .

واتخذت وزارة الداخلية كافة التدابير اللازمة الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفحص كافة العاملين بالقطاع، وتوفير أجهزة مسح حراري بكافة السجون، وتدعيم السجون بأدوات تعقيم من إنتاج السجون وتوقيع الكشف الطبي على النزلاء الجدد وإجراء الفحص الدوري على الجميع فضلا عن استحداث منظومة جديدة لتلقي طلبات الزيارة لسجناء ورفع حالة الاستنفار القصوى بكافة مستشفيات السجون.