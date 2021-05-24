السيطرة على حريق بحظيرة ماشية في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا اندلع في حظيرة ماشية بمركز البدرشين، جنوب المحافظة.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق بقرية المرازيق.
ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة مدير إطفاء الجنوب.
وتبين بالفحص نشوب حريق في حظيرة ماشية بمنطقة الكفر البحري، وحال سرعة وصول رجال الدفاع المدني دون وقوع خسائر فادحة.
وتمكنت قوات الحماية من السيطرة على الحريق وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.