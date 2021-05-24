السيطرة على حريق بحظيرة ماشية في البدرشين

وتمكنت قوات الحماية من السيطرة على الحريق وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

وتبين بالفحص نشوب حريق في حظيرة ماشية بمنطقة الكفر البحري، وحال سرعة وصول رجال الدفاع المدني دون وقوع خسائر فادحة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق بقرية المرازيق.

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا اندلع في حظيرة ماشية بمركز البدرشين، جنوب المحافظة.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية