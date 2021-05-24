مساعد وزير الداخلية للسجون: المنيا تضم 3 سجون وإجراء 12 عملية نوعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، بأن منطقة سجون المنيا الحديدة، تضم 3 سجون وهما: "سجن ليمان، وسجن شديد الحراسة، وسجن آخر"، بالإضافة إلى تجهيز مستشفى حديثة مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لخدمة نزلاء السجون.

وأضاف مساعد وزير الداخلية خلال جولة داخل سجون المنيا، تضم مجموعة من الورش والمصانع .

وأشار مساعد وزير الداخلية بأنه يوجد اليوم 12 عملية نوعية يتم إجرائها داخل المستشفى السجن بالإضافة إلى أعمال تلقى النزلاء لقاح ضد فيروس كورونا لكافة النزلاء .