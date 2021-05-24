مساعد وزير الداخلية ووفد حقوقي وإعلامي يتفقد الأوضاع الاجتماعية والصحية لنزلاء سجون المنيا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تفقد اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، يرافقه وفد حقوقي يضم عدد من المنظمات الحقوقية، وممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان ومراسلي الوكالات الأنباء العالمية وبعض الصحف المحلية، ظهر اليوم الاثنين، منطقة سجون المنيا لتفقد أوضاع الصحية والاجتماعية المقدمة النزلاء.

ويشمل الجولة زيارة مستشفى السجن وبعض الورش والمشروعات منطقة سجون المنيا والاضطلاع على أعمال تلقى لقاح فيروس كورونا لنزلاء والرعاية الصحية .

وتنتهج وزارة الداخلية فلسفة عقابية حديثة عبر إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع عبر برامج تدريب وتأهيل على أيدى المتخصصين .

شهد قطاع السجون تطورا كبيرا في كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة للنزلاء، فضلا عن رعاية ذويهم خارج السجون وإعفاء أبنائهم من سداد المصروفات المدرسية.

ويضم المبنى الجديد لقطاع السجون غرفة لإدارة الأزمات مزودة بأنظمة اتصالات حديثة ونظام مراقبة بالكاميرات لكافة سجون القطاع بما يكفل إحكام إجراءات التأمين لكافة مرافق ومنشآت قطاع السجون، بالإضافة إلى نظام اتصال مزود بتقنية (الفيديو كونفرانس) والذى يمكن من خلاله عقد الاجتماعات والتواصل بين رئاسة القطاع والقيادات الميدانية.. كما يضم المبنى غرفة اتصالات تضم كافة وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي الحديثة.

ويتم التوسع في الزيارات الخارجية للمسجونين والاستجابة إلى نقل السجناء إلى مناطق قريبة من ذويهم والسماح بالتمتع بالانتقال لزيارة خارجية والسماح بالمشاركة في المناسبات الدينية والوطنية للنزلاء مع ذويهم، فضلا عن زيادة ساعات التريض داخل السجون والإفراج عن السجناء .

واتخذت وزارة الداخلية كافة التدابير اللازمة الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفحص كافة العاملين بالقطاع، وتوفير أجهزة مسح حراري بكافة السجون، وتدعيم السجون بأدوات تعقيم من إنتاج السجون وتوقيع الكشف الطبي على النزلاء الجدد وإجراء الفحص الدوري على الجميع فضلا عن استحداث منظومة جديدة لتلقي طلبات الزيارة لسجناء ورفع حالة الاستنفار القصوى بكافة مستشفيات السجون.