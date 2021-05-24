استجابة لالتماسات مواطنين.. إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أوفد قطاع الأحوال المدنية مأموريات؛ لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي (لثلاثة من المواطنين "نظراً لظروفهم الصحية" بمحل إقامتهم بمحافظة القاهرة) وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمهما لهما.

كما واصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات ("كبار السن وذوي القدرات الخاصة") بمقر ديوان عام القطاع استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتسليمها لهم تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.