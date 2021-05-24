27 يونيو.. استجواب زوج أخت هشام عشماوي أمام الجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المُنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 5 متهمين بينهم 4 محبوسين في القضية رقم 3354 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ العجوزة، والمقيدة برقم 364 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية المرابطون"، التابعة للإرهابي هشام عشماوي، لجلسة 27 يونيو لضم الأحراز.

كما قررت المحكمة استجواب المتهم أحمد محمد توفيق، زوج أخت هشام عشماوي والمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة.

والمتهمون في القضية هم "عبد الله عامر عثمان، ومحمد أحمد مصطفى، ومحمود ممدوح فؤاد، ومحمد أحمد، وأحمد محمد توفيق، زوج أخت هشام عشماوي".

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهم عبدالله عامر تلقى تكليفات من الإرهابي هشام عشماوي عقب انفصاله عن أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، بتأسيس خلية تابعة له في مصر تسمي بـ "المرابطون"، والتي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور العبادة، واستهداف المنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.