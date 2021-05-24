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الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي وتركي آل الشيخ

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الوزير تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي بالمملكة العربية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بحضور الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن المستشار تركي آل الشيخ نقل للرئيس تحيات وتقدير الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير .

وأكد الرئيس من جانبه على عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأن الشراكة بينهما استراتيجية وبناءة على جميع المستويات وفي مختلف المجالات، سواء فيما يخص تعاون الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص في البلدين، وأنها تشهد تطورًا مستمرًا وتحقق نتائج إيجابية ومثمرة على صعيد التنمية والاقتصاد والاستثمار والترفيه، مع التأكيد على أن القيادتين والحكومتين المصرية والسعودية تسعيان دومًا إلى مزيد من التواصل والتشاور والتنسيق والتعاون فى سبيل تقوية أواصر الأخوة الصادقة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتجاوز أى تحديات وإزالة أي عوائق قد تواجه الأعمال المشتركة بينهما على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، متطلعين نحو آفاق أوسع من الإنجاز والإسراع في تحقيق الأهداف المشتركة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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