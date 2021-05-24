غدا.. مصر للطيران تسير 48 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران غدا الثلاثاء، رحلاتها إلى 48 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 4 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات ، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسير رحلاتها غدا، بمعدل ٣٤ رحلة دولية إلى كل من (نجامينا، بغداد، لاجوس، دوالا، الدوحة، أثينا، لندن، باريس، دبي، إسطنبول، فرانكفورت، موسكو، أبوظبي، فيينا، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، أديس ابابا، أربيل، تونس)، و11 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.