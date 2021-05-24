شكرا لقرائتكم خبر عن 10 تصريحات كاشفة لوزير الري حول الملئ الثاني لسد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، مساء أمس الأحد، حوارًا مع الإعلامية لميس الحديدي حول تطورات أزمة سد النهضة خلال المرحلة الراهنة.

كشف «عبدالعاطي» مزيدا من التفاصيل حول مدى تضرر مصر والسودان من الملء الثاني لسد النهضة والموقف المصري من الأزمة، وغيرها من التفاصيل الهامة.

«المصري اليوم» يرصد أبرز تصريحات وزير الري خلال السطور التالية.

1. الملء الأول لسد النهضة لم يعد على إثيوبيا بأي فائدة.

2. الملء الثاني لسد النهضة سيسبب «صدمة مائية» لبلادنا.

3. قيام إثيوبيا بملء السد دون إعلام العام الماضي، وضع السودان في أزمة، وزعزع الثقة بينها وبين الجانب الإثيوبي.

4. السودان سيتأثر بشكل أكبر من الملء الثاني لسد النهضة، لأن إنتاج مصدر المياه الذي سيستمر في إمداده بالمياه خلال عملية الملء الثاني للسد أقل من احتياجاتهم.

5. عرضنا على الجانب الإثيوبي إضافة فتحتين لإمداد السودان بمياه خلال الملئ الثاني على حساب مصر لكنهم رفضوا.

6. مصر قدمت العديد من السيناريوهات تضمن حق إثيوبيا في التنمية دون الإضرار بحصتها من المياه لكن تم رفضها.

7. هناك 3 سيناريوهات للتعامل مع الوضع خلال موسم الفياضانات، تشمل الفيضانات الشديدة والمتوسطة والبسيطة، والسيناريو الثالث الذي يشمل تعرض مصر لجفاف طبيعي نتيجة ضعف الفيضان بالتزامن مع عملية الملء الثاني، هو الذي قد نتأثر به.

8. لدينا القدرة على امتصاص هذا التأثر الناتج عن السيناريو الثالث في حالة حدوثه.

9. مصر تصر على عقد اتفاق ملزم قبل الملئ الثاني للسد رغم قدرتنا على امتصاص التأثيرات، لأن الأمور المتعلقة بسد النهضة طويلة المدى.

10. مصر لن تقبل بأي تصرف أحادي وغير قانوني حول مياه النيل.

11. نعيد استخدام المياه المستهلكة أكثر من 4 مرات لمواجهة العجز المائي في الحصة المصرية.

12. أيضًا تم إنشاء 120 محطة خلط مياه لسد العجز.

13. الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم أي مقترحات لإيجاد حلول بشأن مفاوضات سد النهضة حتى الآن.